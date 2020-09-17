Murat Çelik kimdir? Murat Çelik kaç yaşında, nereli? Murat Çelik hayatı ve biyografisi!

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MURAT ÇELİK KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan Murat Çelik, 1970'de dünyaya geldi.

Murat Çelik 1989'de Nokta Dergisi'nde meslek hayatına başladı. TRT, AA, BRT ve ATV gibi kuruluşlarda çalışma hayatını devam ettirdi.

Star Gazetesi Ankara Temsilciliği ve köşe yazarlığı görevlerini icra etti. Star Tv'de de "Yüzleşme" adlı programı sundu.

Murat Çelik iyi derecede İngilizce bilmektedir.