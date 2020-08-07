Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı

MS rahatsızlığı yüzünden hayatını kaybeden şarkıcı Murat Boz'un kuzeni Berrin Boz, Çekmeköy Hacı Ramazan Efendi caminde kılınan öğle namazına müteakip Validebağ mezarlığında toprağa verildi. Törene katılan şarkıcı, yaşadığı üzüntüyü "Diyecek söz yok" diyerek tarif etti.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Milliyet'te yer alan habere göre: 20 yıla yakındır MS hastalığıyla mücadele eden Berrin Boz, geçtiğimiz çarşamba günü Pendik'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Boz, bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazı sonrası soruları yanıtlayan murat Boz, "Ne diyebilirim ki hayat çok garip, üzücü. Kuzenimi kaybettik çok üzgünüm, uzun bir süredir çekiyordu zaten. Allah rahmet eylesin, diyecek söz yok" dedi.

Boz, kuzeninin MS hastalığından bahsederken "Çok kötü bir hastalık, Allah düşman başına vermesin. Daha fazla bir şey diyemeyeceğim" ifadelerini kullandı.