Mükerrer ne demektir? Mükerrer kelime anlamı nedir? Mükerrer ne anlama gelmektedir? Mükerrer TDK anlamı ne demektir?

Mükerrer kelimesi günlük hayatta sık sık kullanılan kelime haline gelmiştir. Peki mükerrer ne demektir? Mükerrer kelimesi hangi dilden dilimize geçmiştir? TDK'ya göre mükerrer kelimesinin manası nedir?

MÜKERRER KELİMESİ NEDİR?

Mükerrer kelimesi günlük hayatta sık kullandığımız bir kelime olduğu için anlamı merak edilmektedir. Mükerrer kelimesinin sözlük anlamı tekrar eden, tekrarlanmış olan, birçok kez yapılmış, tekrarlanmış olan durumlara karşı kullanılır.

MÜKERRER KELİMESİ TDK ANLAMI NEDİR?

Mükerrer kelimesi TDK'ya göre tekrarlanmış, yinelenmiş anlamlarında kullanılmıştır. TDK cümle içinde kullanımı ise 'Mükerrer nüsha'dır.

MÜKERRER KELİMESİ NE ANLAMA GELİR?

Mükerrer kelimesi tekrar edilmiş anlamında kullanılmaktadır. Bir iş veya bir durumun birden fazla kez yapılması durumudur. Mükerrer genelde olumlu olmaktadır. Güzel ve olumlu olan durumların genellikle mükerrer olması istenmektedir.