Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım

CHP'li Muharrem İnce'nin, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladığı görüntülere tepki göstererek, "Apoletlerini sökeceğim" dediği İsmail Metin Temel, Yüksek Askeri Şura'da emekli edildi. Temel'in emekli edilmesi sonrası 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerine damga vuran "apolet" tartışmalarına gönderme yapan Muharrem İnce, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İnce, "Kışlaya siyaset girmemelidir. Girerse dün kahraman ilan edilen bugün kadrosuzluk nedeniyle emekli edilir. Apolet tartışmasında beni eleştirenler bugünkü kararı alkışlayabilirler" mesajını paylaştı.