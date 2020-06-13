Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın

İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Fetih Suresi okunmasına Yunanistan'ın tepki göstermesiyle birlikte ibadete açılması tartışma konusu olan Ayasofya için muhalefetten sürpriz bir çıkış geldi. Tartışmaların ilk günlerinden itibaren müzenin camiye dönüştürülmesine destek veren Saadet Partisi'nde İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, ilk namazı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kıldırması yönünde bir çağrıda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sevim şöyle dedi:

"İLK NAMAZI DA ERDOĞAN KILDIRSIN"

"Ayasofya açılsın da kim açarsa açsın! Ayasofya açılsın da neden açılırsa açılsın. Abdestimizi aldık bekliyoruz. Buyursun ilk namazı da Cumhurbaşkanı Erdoğan kıldırsın."

Sevim diğer paylaşımında da şu ifadeleri kullandı:

"Kültürel çalışma adı altında Hıristiyan teolojisinde Serafim olarak tabir edilen, melek tasvirlerinden birinin mozaik yüzünü ortaya çıkarmakla övünen iktidar, artık vicdanlara kulak vermeli, hamaset yerine somut adımlar atmalı! Buradan çağrıda bulunuyorum."