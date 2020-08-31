Mucize Doktor yeni sezon fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 2. sezon 2. fragman yayınlandı! Yeni sezonda neler olacak?

Mucize Doktor son olarak 28. bölümü ile ekranda yer aldı. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Mucize Doktor dizisi ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Fox Tv'de yayınlanan ilk bölümünden itibaren, özellikle konusu ve oyuncu performanslarıyla beğeni toplayan dizine zaman başlayacak?

MUCİZE DOKTOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Koronavirüs sebebiyle erken sezon finali yapan yapım, seyircisinin yüzünü güldürdü. 17 Eylül Perşembe günü başlaması bekleniyo.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI

Onur Tuna,

Hazal Türesan,

Murat Aygen,

Reha Özcan,

Sinem Ünsal,

Halay Köseoğlu,

Fırat Altunmeşe

MUCİZE 2. SEZON 2. FRAGMAN İZLE!