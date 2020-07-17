Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım

Bodrum'da tatil yapan Hayal Köseoğlu bir arkadaşıyla plajda tartışmış, zor sakinleşmişti. Köseoğlu plajda yaşanan o anlara açıklık getirirken bir yandan da taciz itirafında bulundu. Üniversite yıllarında metro ve metrobüs kullandığını söyleyen oyuncu, tacize uğradığını belirtip, "Başına gelmeyen bir kadın olmamıştır diye düşünmüyorum. Hepimizin başına gelmiştir irili ufaklı" diye konuştu.

Milliyet'in haberine göre; Hayal Köseoğlu, 18 Haziran'da Bodrum'da yakın arkadaşı Abdullah ile görüntülenmiş, kavga ettikleri söylenmişti. Oyuncu bu durumu ertesi gün çektiği bir video ile ti'ye almıştı. Erkek arkadaşına şiddet uyguladığı iddia edilen Hayal Köseoğlu konuya açıklık getirdi.

"ŞAKA GİBİ BİR ŞEYDİ"

Oyuncu, "Kavga gibi bir durum yok, şaka gibi bir şeydi. Ben o anda sinirli ve agresiftim, babam bir operasyona girecekti ve kalbinde anevrizma öğrendiğimiz bir gündü. Çok kötü bir gün geçiriyordum. O sırada beni güldürmek için arkadaşım benim arı korkumu kullanarak, sürekli böyle sinir etti. Ben de 'Apo yapma' dedim arkadaşını tokatladı gibi haberler çıktı. Komiğime gitti" diye açıklık getirdi.

TACİZ İTİRAFI

Üniversite yıllarında metro ve metrobüs kullandığını söyleyen oyuncu, tacize uğradığını belirtip, "Başına gelmeyen bir kadın olmamıştır diye düşünmüyorum. Hepimizin başına gelmiştir irili ufaklı" diye konuştu.