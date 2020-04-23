Son yapılan düzenleme ile motosiklet ithalatına getirilen vergiler ürünün fiyatını geçti

Koronavirüs salgını ve kurdaki artış nedeniyle düşüşe geçen motosiklet pazarına bir darbe de yeni vergi oranlarından geldi. 21 Nisan'da Resmi Gazete'de yayınlanan 2430 sayılı kararname ile motosiklete ilave yüzde 10 daha ek gümrük vergisi getirilerek ek vergi toplamı yüzde 30'a çıkarıldı. Son düzenleme ile bazı modellerde toplam vergi oranı, vergisiz fiyatı geçti. Fiyatı 5 bin TL olan 250 cc üstü bir motosiklet, 10 bin 508 TL'ye ulaştı.

İLAVE VERGİLER BU AY SONUNA KADAR UYGULANMAYACAK

AB ülkeleri dışındaki ve AB menşeli olmayan ürünlere getirilen yüzde 10 ilave verginin 30 Eylül 2020 yılı tarihine kadar geçerli olacağı duyuruldu. Yeni uygulama, bu ay sonuna kadar ithal edilebilecek motosikletleri kapsamayacak.

Yeni yönetmeliğin ardından Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) yönetim kurulu üyeleri, acil toplantı düzenledi. Üretilmiş motosikletlerin Türkiye'ye geliş süresinin 3-4 ayı bulduğunu dile getiren sektör temsilcileri, Uzakdoğu'dan verilen siparişlerin 1 ayda Türkiye'ye girmesi lojistik açısından mümkün olmadığını dile getirdi. Şubat ayında üretilebilmiş motosikletlerin ancak yetişebilme şansı olabileceğini, öte yandan Uzakdoğu'da üretimlerin şubat ve mart aylarında zaten tamamen durmuş olduğunu vurgulayarak, eğer yetişirse bunun bir mucize olacağını belirtti.

YIL SONUNDA DARALMA BEKLENTİSİ YÜZDE 45'E ÇIKTI

MOTED Başkanı Başarı Erbaş, "Kovid 19 sebebiyle azalan talep karşısında düşen sektör, sadece salgın sebebiyle değil aynı zamanda artan yüksek kur karşısında da ezilirken, yeni gelen ilave yüzde 10 gümrük vergisi ile motosiklet firmalarının ümidini iyice kırdı. Çok değil daha dün sektörün çabuk toparlayacağını ve geçen seneye oranla yüzde 15-25 oranında bir daralma öngörürken, bugün gelen olumsuz haber ile bu beklenti yüzde 35-40'lara kadar düştü" diye konuştu.

VERGİSİZ 5 BİN TL OLAN MOTOSİKLET, VERGİYLE 10 BİN TL'Yİ AŞTI

Gelen son zamla birlikte, 250 cc altındaki bir motosiklete ödenen vergiler sırasıyla ilave gümrük vergisiyüzde 30'a çıkarken,bu oranayüzde 8 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklenince toplamda yüzde 56 oranında vergi tüketiciye yansıyor. Yani, vergiler hariç 5 bin TL fiyatı olan bir motosiklet tüm vergiler eklendiğinde 8 bin 284 TL'ye geliyor. Bu durumda 3 bin 284 TL tüketici vergi ödemiş oluyor.

Bu oran 250 cc üstü motosiklete ise daha da yüksek. Bilindiği üzere 250 cc üzerindeki motosikletlerde ÖTV yüzde 8 yerine yüzde 37 olarak uygulanıyor. Yine aynı hesaplamayı yapıldığında, vergisiz fiyatı 5 bin TL olan 250 cc üstü bir motosikletin fiyatı 10 bin 508 TL'ye ulaşıyor. Yani vergisiz fiyatından biraz daha fazla ilave bir bedeli vergiler için ödeniyor.