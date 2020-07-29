Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi için son gün ne zaman? MTV ödeme hesaplaması nasıl yapılır?

Bu sene için MTV vergisi ödemeleri 1 Temmuz'da başlamıştı. MTV Temmuz ayının sonunda bitecektir. Peki MTV ödeme hesapları nasıl yapılır, ve son tarih ne zamandır?

MTV (MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ) İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri ikinci taksit dönemi 31 Temmuz'da sona erecek. Yani 31 Temmuz 2020 Cuma günü MTV ödemeleri 2. taksit dönemi sona ermektedir. 31 Temmuz Cuma, Kurban Bayramı'nın 1. gününe denk gelmektedir. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak.

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MTV ÖDEME HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin hesaplanmasında aracın türü, yaşı ve motor hacmi göz önüne alınıyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor.

MTV, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor.

MTV ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIR?

Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığının resmi web sitesinden yapılabiliyor. Siteden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor. MTV 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden ödenebiliyor.

Motorlu Taşıt Vergisi anlaşmalı bankaların şubelerinden ya da anlaşmalı bankaların alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.), PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden de ödenebiliyor.

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