Montpellier, Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'u gündemine aldı

Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius'un nasıl bir seçim yapacağı merakla bekleniyor. İngiliz basını Beşiktaş ile yollarını ayırıp Liverpool'a geri dönen Loris Karius'un Montpellier'in gündeminde olduğunu iddia etti.

Karius'a önümüzdeki sezon için tekliflerin olduğu söylenirken Liverpool'un Montpellier'e de 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu sunacağı da konuşulan dedikodular arasında yer aldı.

LIVERPOOL'DA KALMASI MÜMKÜN DEĞİL

Çıkan haberlere göre Montpellier'in yeni sezon transfer hazırlıkları arasında Alman kaleci Lloris Karius da var. Beşiktaş'ta gösterdiği yeterli olmayan performansın yanı sıra alacakları ödenmediğini gerekçe göstererek kulübü Liverpool'a geri dönen Lloris Karius'un Premier Lig şampiyonu ekip içerisinde önümüzdeki sezon yer almasının mümkün olmadığı açıklanmıştı.

65 MAÇTA 95 GOL YEDİ

27 yaşındaki Alman file bekçisi Lloris Karius Beşiktaş formasıyla çıktığı 67 maçta 95 golü kalesinde görmüş, 14 maçta kalesini gole kapamıştı.