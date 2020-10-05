Model Cindy Bruna'nın doğum günü partisine Mbappe ve Verratti katılırken, Neymar'ın yer almaması dikkat çekti

PSG forması giyen Kylian Mbappe ve Marco Verratti, ünlü model Cindy Bruna'nın doğum gününe katıldılar. İngiliz basınına yansıyan haberde Bruna, Paris'teki lüks bir mekanda 26. yaşını kutladı.

Normalde doğum günü 27 Eylül olan ünlü model, futbolcu arkadaşlarının yoğun programı nedeniyle kutlamayı bir hafta ertelerken, partide Mbappe ve Verratti ile sarmaş dolaş olması dikkat çekti.

NEYMAR BU KEZ KATILMADI

Cindy Bruna ile futbolcuların arkadaşlıkları ise, Marco Verratti'nin sevgilisi Jessca Aidi aracılığı ile başladı. Bu yaz Saint Tropez'de birlikte tatil yapan Mbappe, Verratti ve Cindy Bruna, ünlü tatil bölgesinde de parti vermiş ve bu partiye bir diğer PSG oyuncusu Neymar da katılmıştı ancak Brezilyalı futbolcu, bu hafta sonu yapılan partide yer almadı.

Neymar, Verratti ve Mbappe, Cindy Bruna'nın 2019 yılındaki partisine katılmışlardı.

Neymar'ın partiye katılmama nedeninin, yakın arkadaş olmalarına karşın birkaç ay önce Cindy Bruna ile adının aşk dedikodularına karışması olduğu belirtildi.