MNG Kargo çalışma saatleri - MNG Kargo kaça kadar açık? Açılış ve Kapanış saatleri, MNG açılımı nedir?

Türkiye'de faaliyet gösteren MNG Kargo'nun çalışma saatleri merak ediliyor. Bu saatlere göre müşteriler kargo şubelerine gidip işlem yapmak istiyorlar. Erken veya geç gidip orada bekletilmek istemiyorlar. MNG Kargo çalışma saatleri ne zamandır? MNG Kargo öğle arası çalışıyor mu, cumartesi açık mı, pazar günü açık mı?

MNG AÇILIMI NEDİR? MNG NE ZAMAN KURULDU?

MNG'nin açılımı "Mehmet Nazif Günal" demektir. Mehmet Nazif Günal'ın baş harfleri MNG Kargo'yu oluşturmaktadır. MNG kargo 2003 yılında Mehmet Nazif Günal tarafından kurulmuştur. Merkezi İstanbul'dadır.

MNG kargonun 8 binden fazla çalışanı mevcuttur. Günde ortalama 600 bin adrese teslimat yapmaktadır.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PAZARTESİ : 08:30 - 18:00

SALI : 08:30 - 18:00

ÇARŞAMBA : 08:30 - 18:00

PERŞEMBE : 08:30 - 18:00

CUMA : 08:30 - 18:00

CUMARTESİ : 08:30 - 14:00

PAZAR :Pazar günü tüm şubeler kapalıdır.

MNG Kargo hafta içi her gün sabah saat 08:30 'da açılmaktadır . Akşam ise saat 18:00 'da kapanmaktadır . Hafta sonu pazar günü tüm şubeler kapalı olup, cumartesi günü sabah 08:30'da açılır ve öğlen 14:00 'a kadar çalışır.

MNG Kargoda öğle arası olsa bile bu durum müşterilere yansıtılmamaktadır. Yani öğlen arasında bile şubeye gidip işlem yapabilirsiniz.

MNG KARGO AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ? AKŞAM KAÇA KADAR AÇIKTIR?

MNG Kargo sabah kaçta açılıyor : 08:30

MNG Kargo akşam kaçta kapanıyor : 18:00

MNG Kargo öğlen arası kapalı mı : Hayır, öğlen arası da hizmet vermektedir.

MNG kargo şubeleri hafta içi ve cumartesi günleri sabah 08:30 'da açılmaktadır. Akşam saat 18:00 'a kadar açıktır. Bu zaman dilimi içerisinde şubelere gidip kargo işlemlerinizi yapabilirsiniz. Şubede çok yoğunluk olduğu zaman 5-10 dakika geç kapanabiliyor. Yine de detaylara müşteri hizmetlerini arayarak ulaşabilirsiniz.

MNG KARGO DAĞITIM VE TESLİMAT GÜNLERİ (SAATLERİ) NE ZAMANDIR?

MNG Kargo'nun dağıtım ve teslimat saatleri de çok merak edilmektedir. MNG Kargo pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 08:30 - 18:00 arasında dağıtım ve teslimat yapmaktadır. Bu zaman dilimleri içerisinde kargonuz eve gelebilir. Evde yoksanız şubeye götürülür. Ardından size en yakın şube neresiyse oraya gidip kargonuzu temin almanız gerekiyor.

Cumartesi günü ise dağıtım saatleri 08:30 - 14:00 arasındadır. Yani sabahtan öğlene kadar dağıtım ve teslimat yapılmaktadır.

MNG KARGO ÖĞLE MOLASI AÇIK MI?

MNG Kargo şubeleri öğlen arası da açıktır. Müşterilerini zor duruma sokmak istemeyen MNG firması öğlen de hizmet vermektedir. Yani bu durumda öğlen 12-1 gibi de şubeye gidip kargo verebilir veya alabilirsiniz.

MNG KARGO CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

MNG kargo cumartesi günleri açıktır ve yarım gün çalışmaktadır . Cumartesi günü sabah 08:30 'da açılmaktadır ve öğlen ise 14:00 'a kadar açıktır. Cumartesi yarım gün çalışmaktadır. Eğer cumartesi kargo verecekseniz erken vakitlerde şubede olmanızı tavsiye ederiz. Çünkü öğlen 2'ye kadar kargolar alınıyor ve paketleniyor.

MNG KARGO HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

MNG kargo şubeleri hafta sonu sadece cumartesi günü yarım gün çalışmaktadır. Pazar günü tüm şubeleri kapalıdır.

MNG KARGO RESMİ TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞIYOR MU?

Kargo şubeleri resmi tatil günlerinde çalışmazlar. Haliyle MNG Kargo'su da resmi tatil günleri olan 23 Nisan, 19 Mayıs, 1 Ocak, Kurban ve Ramazan bayramı günleri hizmet vermemektedir. Bu resmi tatil günlerinde tüm şubeler kapalıdır. Haliyle dağıtım ve gönderim de yapılmamaktadır. Bu günler iş günü içerisine girmemektedir.

MNG KARGO TOPLAM ŞUBE SAYISI KAÇTIR?

MNG Kargo'nun Türkiye geneli toplamda 800'den fazla şubesi bulunmaktadır. Hemen hemen her ilçede en az 1 tane MNG Kargo firması yer almaktadır. MNG Kargo şube sayıları genellikle şu şekilde:

Toplam şube sayısı : 800+

Teknolojik aktarma merkezi : 7

Toplam aktarma merkezi : 25

Bölge müdürlüğü : 14

Toplam çalışan sayısı : 10.000 (10 bin)

Toplam taşıt aracı : 3000

MNG KARGO İLETİŞİM NUMARASI KAÇTIR?

MNG Kargo'yu "444 06 06" numarasından arayabilirsiniz.