Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı

Birçok kez ayrılık haberiyle gündeme gelen ve son olarak ihanet gerekçesiyle ilişkilerini noktalayan Miray Daner ve Kubilay Aka çifti, ilişkilerine 3. şansı verdi.

EVLİLİK ŞARTI KOYDU

Akşam'da yer alan habere göre: Bir dargın bir barışık ilişkilerine devam eden ikilinin son ayrılığına ihanet damga vurmuştu. Hilal Altınbilek ile samimi görüntüleri ortaya çıkan Aka, Daner ile ilişkilerini sonlandırmıştı. Daner'in evlilik şartıyla Aka'ya bir şans verdiği öğrenildi.

BORAN KUZUM'LA YAKINLAŞMIŞTI

Öte yandan Miray Daner, ilişkisi bittikten sonra bir dönem aynı dizide rol aldığı Boran Kuzum ile yakınlaşmıştı. Ayrılığın ardından Miray Daner'in Boran Kuzum ile samimi pozları sonrası Kubilay Aka, Boran Kuzum'u Instagram hesabında takipten çıkarmıştı.