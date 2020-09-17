Netflix'in Minnoşlar filmini yayınlama ısrarı pahalıya patladı! Abonelik iptallerinde patlama yaşandı

Çocuk istismarı sahneleri içeren "Minnoşlar (Cuties)" filmi nedeniyle film ve dizi platformu Netflix'e aboneliğini iptal edilen kişilerin sayısı, önceki 30 güne kıyasla son 5 günde 5 kat arttı.

Abonelik analiz sitesi Antenna'nın verilerine göre, Netflix'in Fransız yapımı "Minnoşlar" isimli filmi yayımlama ısrarı, abonelik iptallerinde patlamaya neden oldu. Minnoşlar'ın 9 Eylül'de yayına girmesinin ardından son 5 günde Netflix abonelik iptalleri, 13 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasındaki iptal sayısına oranla 5 kat arttı. Sitede kaç kişinin aboneliğini iptal ettiğine ise yer verilmedi.

TÜM DÜNYADAN ELEŞTİRİ ALIYOR

Netflix, çocuk istismarı sahneleri içeren "Minnoşlar" filmi nedeniyle tüm dünyadan eleştiri alıyor. ABD, Kanada, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Netflix'i "çocuk pornografisi yayınlamakla" suçlayan üst düzey bürokratlar, kanaat önderleri ve ünlü isimler bu içeriğin Netflix kataloğundan çıkarılmasını istemişti.

DÜNYA BASININDA DA GENİŞ YANKI BULDU

ABD'de bazı eyaletlerde Netflix'in suç işlediği ve yargılanması gerektiği belirtilmiş, tepkiler üzerine Netflix'in borsadaki hisseleri de değer kaybetmişti. Twitter'da "cancelnetflix" (Netflix'ini iptal et) etiketiyle dünya listesinde trend olan ve saatlerce listeden inmeyen kampanya, dünya basınında da yankı bulmuştu.

RTÜK, MİNNOŞLAR'I TÜRKİYE KATALOĞUNDAN ÇIKARDI

Dünyada tepkiyle karşılanan yapım konusunda Türkiye tedbirini erken almıştı. RTÜK, film yayına çıkmadan önce "çocuk istismarı sahneleri" nedeniyle Minnoşlar'ın Türkiye kataloğundan çıkarılması gerektiğini kararlaştırmıştı.