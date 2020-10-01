Milyoner Baba filmi konusu nedir? Milyoner Baba oyuncuları kim?

Film takipçileri ''Milyoner Baba özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Milyoner Baba filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik.

MİLYONER BABA FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Beyazperdenin aksiyonu bol filmlerinden olan Milyoner Baba'nnın oyunları arasında; Aleksandra Bortich, Andrey Trushin, Dmitriy Astrakhan, Fedor Bavtrikov, Gela Meskhi, Grigory Kalinin, Kristina Yudicheva, Marina Petrenko, Mariya Mironova, Vladimir Mashkov, Roman Prygunov, Pavel Stepanov, Ibragim Magomedov, Binke Anisimov, Vadim Vereshchagin yer alıyor.

MİLYONER BABA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zengin iş adamı Matvey'in iş ortağı hayatını kaybettiği sırada,iş ortağının kızı olduğunu iddia eden bir kadın çıkagelir ve mal varlığının yarısını ister. Matvey bunu kabul etmez fakat aslında onun tüm mal varlığı ölen ortağının üzerinedir çünkü birileri sürekli, tam bir çapkın olan Matvey'in çocuğu olduğunu iddia etmektedir.

Matvey, sonradan ortaya çıkan bu çocuklardan korumak için mal varlığını ortağının üzerine yapmıştır. Durum böyle olunca ortağının kızı onu beş parasız kapının önüne koyar. Matvey de yurt dışındaki bir bankada saklı olan ve mal varlığının tamamının aslında onun olduğunu gösteren belgeyi çalmak için, çocukları olduğunu iddia eden kişilerle iş birliği yapar.