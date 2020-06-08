Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak

Milli Piyango İdaresi'nden (MPİ) yapılan duyuruya göre, haftanın 7 günü oynanabilecek yeni bir oyun başlatıldı. "Banko Piyango" adlı oyun, her gün sadece tek çekilişle belirlenen şanslı 5 rakam için 1 kişiye 50 bin lira, son 4 rakam için 9 kişiye 500 lira, son 3 rakam için 90 kişiye 50 lira, son 2 rakam için 900 kişiye 10 lira ve son 1 rakam için de 9 bin kişiye amorti kazandıracak. Oyunun ilk çekilişi ise bu akşam yapılacak.

BÜTÜN İKRAMİYE GRUPLARI İÇİN BİR KEZ ÇEKİLİŞ YAPILACAK

Bilet satışları her gün saat 22.15 ile ertesi gün saat 21.30 arasında internet üzerinden sanal bayiler aracılığıyla gerçekleştirilecek. Her gün bütün ikramiye grupları için sadece bir kez çekiliş yapılacak.

BİLET FİYATLARI 2 LİRA OLACAK

Bu kapsamda çekilişler, bugün başlamak üzere her gün saat 22.00 itibarıyla idarenin Kızılay Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek ve internet sitesinden canlı yayınlanacak. Bilet bedeli 2 lira olacak.