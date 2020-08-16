Milli futbolcu Kaan Ayhan, Sassuolo'ya transfer oldu

İtalya Serie A takımlarından Sassuolo, uzun süredir transferi gündemde olan milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada 25 yaşındaki milli futbolcunun bonservisiyle birlikte transfer edildiği belirtildi. Kaan'ın eski takımı Fortuna Düsseldorf da emekleri için Kaan Ayhan'a teşekkür etti.

SASSUOLO'DAKİ 3. TÜRK

Sassulo, Kaan'ın bonservisinin miktarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Kaan Ayhan böylece, bir diğer milli futbolcu Mert Müldür ile takım arkadaşı olacak. Daha önce Merih Demiral'ın da forma giydiği Sassuolo, tarihindeki 3. Türk futbolcu transferini gerçekleştirmiş oldu.

SERBEST KALMA BEDELİ KRİZ YARATMIŞTI

Transfer resmileşmeden önce Sassuolo ve Kaan Ayhan cephesi serbest kalma maddesinin 2 milyon euro olduğunu savunurken, Fortuna Düsseldorf ise serbest kalma maddesinin tarihinin geçtiğini ve oyuncusunu almak isteyen kulüplerin kendileriyle pazarlık yapması gerektiği tezini savunmuştu.

Fortuna Düsseldorf Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Röttgermann, "Durum gayet açık ve bizim açımızdan güvenli. Sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesinin bir bitiş tarihi ve belirli koşulları vardı. Biz kurallara uygun davranıyoruz. Ancak, İtalyanlar açısından bariz bir şekilde durum böyle değil ve artık dolayısıyla top bizde de değil." ifadelerini kullanmıştı.

"İSPATLASINLAR, SONUÇLARINI KABUL EDECEĞİZ"

Thomas Röttgermann, "Kaan kendi düşüncesinde yalnız. Çok sıradışı bir durumda ama onu suçlamıyor. Şu an biz ve Kaan ayrı ayrı noktalardayız. Yine de sözleşmede 2 milyon euro'luk bir madde olduğunu ve bunun hala geçerli olduğunu savunuyorlar ve ispatlayabiliyorlarsa bunun sonuçlarını kabul edeceğiz" şeklinde konuşmuştu.