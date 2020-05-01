Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor

İspanya La Liga ekiplerinden Valladolid'in formasını giyen Enes Ünal, Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

İspanyol basını, bonservisi Villareal'de bulunan 22 yaşındaki santrforu Trabzonspor ve Galatasaray'ın transfer etmek istediğini yazdı. Gelirlerinde büyük düşüş yaşayan Villarreal'in de Enes Ünal'a gelen teklifleri değerlendireceği iddia edildi.

Haberde ayrıca Sörloth'u satması durumunda Trabzonspor'un ilk tercihinin genç forvet olacağı öne sürüldü.

HAYALİ REAL MADRİD

Enes Ünal ise önceki aylarda verdiği bir röportajda hedefinin Real Madrid forması giymek olduğunu söylemişti.

Genç yaşına rağmen Avrupa'da 6 farklı takımda oynayan 22 yaşındaki oyuncunun Villareal'le 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Milli futbolcu, bu sezon 26 maçta 6 gol 2 asistlik performansla oynadı.

(Kaynak: TRT Spor)