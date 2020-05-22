Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor

Beşiktaş'ta 3 sezondur forma giyen milli futbolcu Caner Erkin, Beşiktaş ile ayrılığın eşiğinde. Siyah beyazlı kulübün önerdiği 850 bin euroluk ücreti yeterli bulmayan Erkin, Fenerbahçe ile anlaşabilir.

Takvim'in haberine göre; Mevcut sözleşmesinde Beşiktaş'tan bonuslarla yıllık 2 milyon euro kazanan yıldız futbolcu için eski kulübü Fenerbahçe'nin de devrede olduğu biliniyor. Siyah beyazlı yönetimle şu ana kadar yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamayan Caner'e sarı lacivertlilerin daha yüksek bir ücret sunması bekleniyor.

Beşiktaş yıllık 850 bin euroluk teklifinde ısrarcı olduğu takdirde 32 yaşındaki oyuncu için tüm yollar Fenerbahçe'ye çıkıyor.