Miley Cyrus kimdir? Miley Cyrus kaç yaşında? Miley Cyrus albümleri neler?

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MILEY CYRUS KİMDİR?

Destiny Hope Cyrus ya da ad değiştirdikten sonraki adıyla Miley Ray Cyrus 23 Kasım 1992 Nashville doğumludur.Amerikalı oyuncu, manken ve şarkıcı. Cyrus, bir Disney televizyon dizisi olan Hannah Montana'daki Miley Stewart/Hannah Montana rolüyle bilinmektedir. Altın Küre Ödülleri ve Broadcast Film Critics Association Ödülleri'ne aday gösterilmiştir. 2012 yılında oyuncu Liam Hemsworth ile nişanlanmıştır. Ancak sonra çeşitli sebeplerle ayrılmıştır. Leticia "Tish" ve country şarkıcısı Billy Ray Cyrus'un kızıdır. Christopher Cody ve Trace (Los Angeles'taki Metro Station adlı elektro rock grubunun solisti ve gitaristi) adlarında iki üvey ağabeyi vardır. Ayrıca Brandy adında bir üvey ablası, Braison adında bir erkek kardeşi ve Noah adında, Miley gibi oyuncu olan bir kız kardeşi vardır.] Anne ve babası onun iyi bir geleceği olacağını düşünerek ona Destiny Hope (İngilizcede, "Destiny" Kader, "Hope" Umut) adını vermişlerdir. Sonraları sürekli gülümsediği için önce Smiley, sonra da Miley lakabını almıştır. Ayrıca Miley'nin ablası (Brandy) Miley'in yanında çalıyordu. Heritage orta okulunda okudu ve orada amigo kız takımındaydı. Artık Options For Youth(Gençler İçin Seçenekler) adında bir okula gitti. Ayrıca Hannah Montana setinde özel öğretmeni de vardır. Anne ve babasının, Tennessee dışındaki çiftliğinde büyüdü.Miley Cyrus'ı üne kavuşturan dizi-film Hannah Montana, 16 Ocak 2011 tarihinde resmi olarak sona erdi. 2016'da Liam Hemsworth ile tekrar bir araya gelmişlerdir.

MILEY CYRUS BOY VE KİLOSU NEDİR?

Boy: 1,65

Kilo: 50

MILEY CYRUS ALBÜMLERİ NELERDİR?

Meet Miley Cyrus (2007)

Breakout (2008)

Can't Be Tamed (2010)

Bangerz (2013)

Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015)

Younger Now (2017)