Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti

Milan'da pandemi arası sonrasında gösterdiği performansıyla Avrupa'nın gündeminde düşmeyen Hakan Çalhanoğlu, takımıyla görüşme halinde. 2021 Haziran'da sözleşmesi sona erecek milli futbolcunun menajerinin Milan yönetimi ile yeni anlaşma için görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Corriere dello Sport'un haberine göre İtalyan devinin yıldız futbolcuya 3 milyon euro yeni yıllık maaş teklif etti. An itibarıyla 2.5 milyon euro kazanan oyuncunun menajeri ise Milan yönetimine daha yüksek bir taleple cevap verdiği aktarıldı. Taraflar arasında pazarlıklar sürüyor.

ÇOK GEÇMEDEN ANLAŞMA SAĞLANACAK

Tarafların orta noktayı bulacağına yüksek ihtimal veren İtalyan gazetesi Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'da kalmak istemesi sebebiyle anlaşmanın çok geçmeden tamamlanacağını sayfalarına taşıdı.

11 GOL VE 9 ASİSTLE OYNADI

Hakan Çalhanoğlu özellikle koronavirüs arasının ardından gerçekleştirdiği çıkışla parmak ısırtmış, sezonu ise 38 maçta 11 gol 9 asistle tamamlamıştı.