Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti

Mide kanaması nedeniyle bugün öğlen saatlerinde ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz başarılı bir operasyon geçirdi.

Başkan Cengiz'in son durumuyla alakalı kulübün resmi internet sitesinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada;

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, takip ve tedavisi devam etmektedir. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

DÜN ACİLEN HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Hastanede kaldığı süre içerisinde beyin ameliyatı olan ve çok kapsamlı tetkikleri yapılan sarı-kırmızılı kulübün başkanının kemoterapi görmesi nedeniyle olumsuz bir reaksiyon yaşandığı ve bu nedenle dün acilen hastaneye kaldırılmıştı.

BEYİN AMELİYATI GEÇİRMİŞTİ

7 Mayıs'ta başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Mustafa Cengiz 3 gün önce hastaneden taburcu olmuştu. Hastaneden ayrılırken açıklamalarda bulunan Cengiz, durumunun iyi olduğunu belirterek, "Komadan çıktığım andan itibaren her şey kontrol altında. Doktorum Uğur beye teşekkür ederim" ifadesini kullanmıştı.