MHP Genel Başkanı Bahçeli, BJK plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "BJK" plakalı otomobilini son yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı olan Avukat Serkan Toper'e hediye etti.
13.08.2020 13:19 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:00
MHP'den alınan bilgiye göre, Bahçeli, 06 BJK 80 plakalı otomobilini son yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı olan Toper'e hediye etti.
TOPER SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAYINLADI
Toper, sosyal medya hesabından, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bizim siyasi ve fikri pusulamız, ailenin büyüğü, kıymetli liderimiz. Antika araç koleksiyonundan BJK plakalı aracı şahsıma hediye ederek büyük bir gurur yaşatıp onurlandırdılar. Daima bir adım gerinde ve emrindeyiz. Yüce Allah, uzun ömürler versin liderim." mesajını paylaştı.
Mesajda, Toper'in Bahçeli ve otomobille çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.