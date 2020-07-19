Metiner'in Soylu yokken ben vardım sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'cülerin İçişleri Bakanlığınca göreve getirildiğini söyleyen AK Parti'nin eski milletvekili Mehmet Metiner ile CNN Türk'teki canlı yayında tartışmıştı. Bu tartışmanın üzerine Metiner, yazılı bir açıklama yaparak söz konusu konuşmada İçişleri Bakanlığının adını ağzına almadığını söyledi ve "Soylu yokken davanın içindeydim. Reis'e olan sadakatimi de herkes bilir" dedi. Bunun üzerine Bakan Soylu'dan jet bir yanıt geldi. Metiner'in söz konusu programda İçişleri Bakanlığına dair sözlerinin videosunu yükleyen Soylu, "Bakara 10: Kalplerinde bir bozukluk vardır, Allah da onlardaki bozukluğu arttırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır." notunu düştü.

TARTIŞMA NASIL BAŞLADI?

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Mehmet Metiner'in "FETÖ'cüler göreve getiriliyor" sözleri üzerine Bakan Soylu yayına telefonla bağlandı. Soylu, Metiner'in sözlerini "Haksızlık" olarak niteleyerek "Bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmişsem ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir" dedi.

CANLI YAYINDA SOĞUK RÜZGARLAR

Metiner, Soylu'nun eleştirileri sonrasında söz almak istedi ancak Bakan Soylu, "Ben müsaade falan etmiyorum. Siz söyleyeceğinizi söylediniz. Hayırlı akşamlar diliyorum" demişti. Bunun üzerine de Mehmet Metiner, "Sizden müsaade istemedim Sayın Bakanım siz müsaade mercii değilsiniz" diyerek aynı sertlikte karşılık vermişti.

TARTIŞMA TWITTER'A TAŞINDI

Bu gelişmeler doğrultusunda Twitter hesabından yeni bir açıklama yapan Mehmet Metiner, Bakan Soylu ve kurmayları hakkında çok sert eleştirilerde bulundu."PARTİMİ ELEŞTİRMEDİM, YÜREKLİCE SAVUNDUM""Cumartesi akşamı CNN Türk'te katıldığım programda asla partimi ve hükümetimi eleştirmedim. Tam tersine her zamanki gibi yüreklice savundum." diyen Metiner, yazılı bir açıklama yaptı.

Metiner'in Twitter açıklaması:

SOYLU'DAN YANIT GELDİ

Metiner'in Twitter'daki açıklamasına yanıt veren Bakan Soylu, Bakara suresinin 10. ayetini paylaştı ve Metiner'in söz konusu programdaki konuşmalarından bir kesit paylaştı.