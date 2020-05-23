Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize

AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, Star'daki köşesinde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç'a sert sözlerle yüklendi. Geçtiğimiz gün katıldığı TV programında Arınç hakkında, "Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize" diyen Metiner, gazetedeki köşesinde de "Bunların aklıyla varılacak yer siyaseten hüsrandır" dedi.

Mehmet Metiner ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç arasındaki kavga büyüyor. Daha önce Arınç'ın KHK'lılarla ilgili çıkışı dolayısıyla karşı karşıya gelen ikilinin arasında bu defa da sela tepkisi girdi.

Mehmet Metiner

"DEVLET BUNLARIN AKLI İLE YÖNETİLİYORSA VAY HALİMİZE"

Arınç'ın sözlerine karşılık, önce Yeni Akit TV'de "Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize" diyen Metiner, bugün de Star'daki köşesinde "Bunların aklıyla varılacak yer siyaseten hüsrandır" dedi. Metiner'in hedefinde Burhan Kuzu da vardı.

Metiner'in "Cumhurbaşkanı'nın çevresi"ni eleştirdiği yazısının ilgili satırları:

"Cumhurbaşkanımızın kendilerine tevdi ettiği sıfatları üstünde taşıyanlar artık sadece kendileri değildirler. Sözleri bin tartarak konuşmak mevkiindedirler. Gazi Mustafa Kemal'in dönemin Padişahının oluruyla Samsun'a gönderildiğini artık herkes biliyor. Hiç gereği yokken 19 Mayıs'ta münhasıran Padişah övgüsü yapmak doğrusu siyasi akılla bağdaşır bir tutum değildir. Cumhurbaşkanımızı hak etmediği polemiklerin içine çekmek yanlıştır. Cumhurbaşkanlığı makamı nezdinde hak etmediği bir unvanın sahibi olan bir zatın kalkıp ezandan ve saladan duyduğu rahatsızlığı dile getirmesi art niyetlilik değilse akıl tutulması ve körlük değil midir? Bunların aklıyla varılacak yer siyaseten hüsrandır! Yaşasın akl-selim!"

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Bülent Arınç, Anadolu Ajansı'nın eski genel müdürlerinden Kemal Öztürk'ün programında, "ölüm listeleri" ve camilerden her gün sala okunması konularında "İnsanlar, başörtülüden, camilerden nefret eder hale gelecekler diye korkuyorum" demişti.