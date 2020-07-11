Acı haberi Instagram'dan verdi Metin Arolat'ın annesi hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat'ın annesi dün hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından "Feryat figanım onu çok üzer ama içim yangın yeri" diyerek veren Arolat, sevenlerinden annesi için dua istedi.

11.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:18

Şimdiler Benimle Söyle şarkı yarışmasında jürilik yapan Metin Arolat'ın annesi hayata gözlerini yumdu. Anne acısıyla yıkılan şarkıcı, "Annesizliği öğrenebilmem bir hayli vakit alacak" diyerek sevenlerine kötü haberi verdi.

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"ACIM ÇOK ÇOK BÜYÜK"

Annesinin bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Metin Arolat, "Anneciğim bugün bizi bırakıp sonsuzluğa, babamın ve abimin yanına uçtu. Acım çok çok büyük, öyle böyle değil. Ama onun, benim güçlü durduğumu görmek isteyeceğini, feryat figanımın onu oralarda çok üzeceğini biliyorum. İçim yangın yeri. Annesizliği öğrenebilmem, içimdeki yangını söndürebilmem sanırım bir hayli vakit alacak. Bu gece bir duanızı da, annem, aşkım, kuzum, canım için gönderin" dedi.

Arolat'ın paylaşımını gören Ece Erken, Burcu Kara, Esra Dermancıoğlu, Pınar Altuğ Atacan ve Sibel Tüzün gibi ünlü isimler taziye yorumu yaptı.