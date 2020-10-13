Metin Akpınar kimdir?Metin Akpınar kaç yaşında? Metin Akpınar nereli? Metin Akpınar filmleri neler? Metin Akpınar eşi kim?

Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Metin Akpınar uzun yıllar yeşilçamın vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı. Peki, Metin Akpınar filmleri, dizileri ve tiyatroları ile bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

METİN AKPINAR KİMDİR?

Aksaray 45. İlkokul (sonradan 1. İlkokul), Gedikpaşa Ortaokulu, Pertevniyal Lisesi'nde eğitim gördü. İki sene Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Felsefe, iki sene İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumuş ancak mezun olmamıştır.

1957'de Yeşil Sahne'de amatör olarak, Ferdi Merter ve Erdinç Üstün'le birlikte tiyatro çalıştı, ancak oyun sahnelenmediği için sahneye çıkmadı. Milli Türk Talebe Birliği'nde tiyatro bölümü yöneticisi oldu, çeşitli oyunlarda oynadı.

İlk olarak 1964 yılında Ulvi Uraz tiyatrosunda "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" profesyonel olarak oyunculuğa başlayan Akpınar, 1967 yılında Türkiye'nin ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı. Kurulduğu andan itibaren kapanana kadar tiyatronun idari müdürlüğünü yaptı.

Birçok filme de imza atan sanatçı, Zeki Alasya ile birlikte oynadığı toplumsal içerikli komedi filmleriyle tanındı.

METİN AKPINAR EŞİ KİM?

Metin Akpınar'ın kısa süre süren bir evlilik yaptı. İlk kez 7 Şubat 1961 yılında Göksel Özdoğdu ile evlendi. İlişkileri uzun sürmedi ve çift ayrılık kararı aldı. Metin Akpınar'ın çocuğu yok.

METİN AKPINAR FİLMLERİ NELERDİR?

Kafalar Karışık,

Eve Giden Yol 1914,

Kısık Ateşte 15 Dakika,

Amerikalılar Karadeniz'de 2,

Döngel Karhanesi,

Çat Kapı (Hüsnü),

Eğreti Gelin,

Lorkestra,

Rus Gelin,

Abuzer Kadayıf,

Baykuşların Saltanat,

Güle Güle,

Propaganda,

Yerim Seni,

Biz Bize Benzeriz,

Namus Düşmanı,

Tatlı Dillim,

Yalancı Yarim,

Canım Kardeşim