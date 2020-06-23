Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sağanak ve kuvvetli yağışların Salı akşamı ve Çarşamba günü de devam edeceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Isparta, Burdur, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Yozgat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BU AKŞAM İÇİN UYARI

Yağışların akşam saatlerinde Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nu kuzey batısı, Batı Karadeniz, Samsun'un iç kesimleri ve Amasya çevrelerinde etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan uyarıları yapıldı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ BATI KARADENİZ'İ ETKİSİ ALTINA ALACAK

Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sakarya'nın doğu ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.