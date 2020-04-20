Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi

Evliliklerini basındna uzak yaşamayı tercih eden oyuncu Amine Gülşe ile futbolcu Mesut Özil'in ilk bebekleri 'Eda' geçtiğimiz Mart ayında dünyaya geldi. Çift bebeklerine şimdiden çok sayıda teklif yağdı.

5 MİLYON'LUK TEKLİF

Takvim'in haberine göre; Kızları Eda'nın doğumuyla İngiltere'den Almanya'ya kadar birçok yerde gündem olan ikiliye, reklam teklifleri yağmaya başladı. Dünyaca ünlü bir bebek bezi firmasının ikiliye, 5 milyon TL önerdiği ileri sürüldü. Özil ile eşine bir teklif de İngiltere'deki bir dergiden geldi. Dergi, Mesut Özil ve Amine Gülşe'yi kızları Eda ile lüks malikanelerinde fotoğraflamak için 250 bin sterlin (2 milyon 150 bin TL) önerdi.

TEKLİFLERİ KABUL EDERLERSE ÇOCUKLARA YARDIM EDECEKLER

Tekliflere resmi yanıt vermeyen çiftin, alacakları parayı kuruşuna kadar kurdukları BigShoe isimli yardım derneğine aktaracağı ortaya çıktı. Haziran 2019'daki düğünlerinde kendileri adına Big Shoe Vakfı'na bağış yapılmasını isteyen çift, bu sayede dünya çapındaki yüzlerce çocuğun hayatını kurtarmıştı.

Mesut Özil, doğum yapan eşine Londra'daki 80 milyon TL'lik evini hediye etmişti.