Mesut Özil'i kadro dışı bırakan Arteta kendisini savundu: Tüm sorumluluk benim, vicdanım rahat

Arsenal'de Mesut Özil'in önce Avrupa, daha sonra ise lig kadrosundan çıkarılması İngiliz ekibinde gündemin bir numarası haline geldi.

Topçular'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Rapid Wien maçı öncesi soruları yanıtlayan Mikel Arteta, kararının arkasında olduğunu ve tüm sorumluluğu üzerine aldığını söyledi.

"MESUT'LA HEP AÇIK KONUŞTUM"

Mesut'la kulübe geldiğinden beri açıkça konuştuğunu ve vicdanen rahat olduğunu belirten Arteta, "Herkes hissettiklerini söylemekte özgür. Ben kendi adıma ne diyebilirim? Bu sadece bir futbol kararı ve bu konuda vicdanım rahat çünkü onuna çok açık konuştum. Onunla sıkı bir iletişimim oldu, birbirimizden ne bekleyeceğimizi iyi biliyoruz. Onun da herkes gibi kendini gösterme fırsat oldu. Kadrodan üç kişiyi çıkarmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Bu hiçbir zaman hoş değil. Ama herkesin gözünün içine bakıp bunu rahatça söyleyebildiğimi belirtmem lazım. Mesut hakkında da böyle hissediyorum çünkü kulübe geldiğimden beri onuna çok açık konuştum" dedi.

"TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM"

Tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu belirten İspanyol teknik adam, "Dürüst olmak gerekirse tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Oyunculardan en iyi şekilde yararlanacak kişi ben olmalıyım. Bu sorumluluk bana ait ve tekrar ediyorum, bunun herhangi bir davranışla veya ücret kesintileri gibi basında okuduğum şeylerle alakası yok. Bu doğru değil, bu beni kararım" ifadelerini kullandı.