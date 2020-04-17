Mesut Özil çalışmalarını sürdürüyor

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını evinde sürdürürken, sosyal medya hesabından spor yaptığı görüntüleri paylaştı.



Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı futbola verilen arada futbolcular fit kalmak için çalışmalarını evlerinde sürdürüyor. Futbol hayatını İngiltere'nin Arsenal takımında sürdüren Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de bu doğrultuda evde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Mesut, sosyal medya hesabından yaptığı çalışmaları takipçileri ile paylaştı ve 'Evde kal' çağrısında bulundu. - İSTANBUL