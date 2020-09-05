Şarkıcı Merve Özbey, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu açıkladı

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Kenan Koçak ile evlenen Merve Özbey, kısa bir süre önce hamile olduğunu duyurmuştu. Yaklaşık dört aylık hamile olan Özbey'in bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden karnı burnunda pozunu yayınlayan Özbey, "Gel bakalım güzel kızım. Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir. Çok şükür" ifadelerini kullandı.

ŞUBAT AYINDA DÜNYA EVİNE GİRMİŞTİ

Merve Özbey ve Kenan Koçak şubat ayında muhteşem bir törenle dünya evine girmişti.