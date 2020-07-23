Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Murat Dalkılıç'la boşandıktan sonra uzun bir süre yalnız kalan Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını paylaştı. Takipçileri ise Boluğur'a "Kaptın yine kumralı" yorumları yaptı.

ÖNCE YÜZÜNÜ GÖSTERMEDEN PAYLAŞTI

Merve Boluğur, yeni sevgilisinin kendisin öperken çektiği bir fotoğrafı dün ilk kez Instagram'dan paylaştı. Ancak güzel oyuncu sevgilisinin yüzünü göstermedi. Akşam saatlerinde ise çift magazin muhabirlerine yakalandı.

BİRLİKTE İLK FOTOĞRAF

Boluğur, bugün Instagram hesabından sevgilisiyle birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı. Sevgilisinin yüzünün net bir şekilde görüldüğü fotoğrafın altına güzel oyuncu kalpli yüz emojisi koydu ve "Gerçek" yazdı.

"KAPTIN YİNE KUMRALI"

Öte yandan daha önce "Çok yakışıklı istemem. Şeytan tüyü olmalı. Beni tutkuyla sarıp, sevmeli. Ses tonu ve saç rengi çok önemli. Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor" açıklamalarıyla dikkat çeken Merve Boluğur'un yeni sevgilisinin de kumral olması üzerine takipçileri "Kaptın yine kumralı" diyerek oyuncuya takıldı.