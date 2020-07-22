Merve Boluğur yeni bir aşka mı yelken açtı? Son paylaşımı kafaları karıştırdı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan oyuncu Merve Boluğur'un yaptığı son paylaşım akıllara, "Yeni bir aşka mı yelken açtı?" sorusunu getirdi.

KALP EMOJİSİYLE PAYLAŞTI

32 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı son paylaşımla "aşk" sinyali verdi. Merve Boluğur, yüzü görünmeyen bir kişinin kendisini alnından öptüğü anları takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun, kalp emojisiyle yaptığı bu paylaşım, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını akıllara getirdi.

Merve Boluğur'dan, gizemli arkadaşı hakkında önümüzdeki günlerde bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.