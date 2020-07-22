Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabından erkek arkadaşını yüzü gizli bir şekilde paylaşarak yeni bir ilişkiye başladığını duyurmuştu. Ünlü oyuncu, saatler sonra yeni sevgilisiyle birlikte el ele görüntülendi.

KALP EMOJİSİYLE PAYLAŞTI

32 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı son paylaşımla kafaları karıştırdı. Merve Boluğur, yüzü görünmeyen bir kişinin kendisini alnından öptüğü anları takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun, kalp emojisiyle yaptığı bu paylaşım, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını akıllara getirdi.

SAATLER SONRA EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Merve Boluğur, paylaşımından saatler sonra magazin basını tarafından yeni sevgilisiyle birlikte ilk kez el ele görüntülendi.

İşte o fotoğraf: