Her gün farklı bir mekanda görüntülenen Merve Boluğur, basın mensuplarına sert çıktı: Rahat bırakın

Yağmura rağmen kısa elbisesi ve parmak arası terlikleriyle yürüyüş yapan ünlü oyuncu, görüntülenmekten rahatsız oldu. Soruları yanıtsız bırakan Boluğur Basın mensuplarının "Nasılsınız Merve Hanım?" demesi üzerine bir süre sessiz kalıp, yürümeye devam etti. Boluğur, daha sonra ise "Bu aralar beni rahat bırakın" diyerek, çıkıştı.

CESUR KIYAFETİYLE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Cesur kıyafet tercihleriyle tanınan Merve Boluğur, önceki gün bir arkadaşıyla kafede buluşmuş giydiği derin göğüs dekolteli kıyafetiyle adından söz ettirmişti. Hatta Boluğur'un iç çamaşırsız giydiği elbisesini beğenmeyen sosyal medya kullanıcıları "Bu kadar da dekolte olmaz" eleştirisini yapmıştı.