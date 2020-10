Başarılı oyunculardan olan Mert Öcal, 2020 Survivor ile gündeme gelen isimlerden. Arka Sokaklar dizisinde de rol alan Mert Öcal hakkında bilgiler ve yer aldığı diziler araştırılıyor. Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Mert Öcal nereli, eşi kimdir? Mert Öcal'ın Instagram hesabı nedir?

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve 2004 yılında Best Model of The World yarışmasında birincilik elde etti. Ardından çeşitli dizilerde rol aldı. Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında da yer aldı.

Katıldığı yarışmalardan hemen sonra oyunculuğa yöneldi ve Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir , Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde çeşitli defilelerde yürüdü. Son olarak Survivor 2020 yarışmasında Ünlüler takımında yer alan oyuncu, 19 Mayıs günü yapılan eleme ile adaya veda etti. Öcal, 1.93 cm boya sahiptir.

MERT ÖCAL'IN EŞİ KİMDİR?

Hiç evlenmeyen Mert Öcal, bir dönem Gamze Özçelik ve Yağmur Ünal ile birliktelik yaşadı.

MERT ÖCAL'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

Aşk Yeniden

Bizim Okul, Mahmut İle Meryem

Takkeci Baba Rüya Peşinde

Kız Annesi

Görgüsüzler

Oyun Bitti

Rüyalarda Buluşuruz

İsimsizler

Nehir

Asla Unutma

Arka Sokaklar

MERT ÖCAL INSTAGRAM

Ünlü oyuncu Mert Öcal, Instagram hesabını mertocl kullanıcı adıyla kullanmaktadır.