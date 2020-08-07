Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak

Sivasspor'da başarılı bir grafik çizen orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, devlerin radarına girmişti. Adı Galatasaray'la anılan hatta anlaştıkları söylenirken Fenerbahçe'nin transfer sürprizi yaparak oyuncuyu kadrosuna katması günlerce konuşuldu. Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı bir yöneticiyle o dönem yaptığı WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı. 25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendiği maç sonrası attığı mesajlar sosyal medyada gündem olacak. Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiyi 20 yıl sonra gelen Kadıköy galibiyeti nedeniyle tebrik ettiği ayrıca koronavirüse yakalanan Fatih Terim'in de sağlık durumunu sorduğu da görüldü.

"ELLERİNDE BİR ŞEY KALMADI"

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray yöneticisini, 20 sene sonra Kadıköy'de aldığı galibiyetle ilgili tebrik etmesi ve "ellerinde bir şey kalmadı" demesi oldukça dikkat çekti. Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması nedeniyle sağlık durumunu sorduğu görüldü.

MESAJLAŞTIĞI YÖNETİCİ ŞÜKRÜ HAZNEDAR MI?

Yazışmaya göre Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı yönetici Şükrü Hanedar olduğu iddia edilen kişiye Fenerbahçe galibiyeti sonrasında "büyü bozuldu" şeklinde mesaj atıyor.

GALATASARAY'A TAŞ GELMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından "Bu süreç biraz sancılı oldu ama ben hiçbir yerde konuşmadım. Hayatım boyunca dürüstlüğe önem verdim. Verdiğim sözlerden dönmemeye dikkat ettim ve hep arkasında durdum. Bu süreçte de konuşulanların arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu. Bunun için başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Emre ağabeye çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte neredeyse her gün konuştuk ve ne dediyse hep arkasında durdu" diyerek Galatasaray'a göndermede bulunmuştu.

FENERBAHÇE'DEN FOTOĞRAFLI YANIT

Bütün bu yaşananların ardından Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabında Mert Hakan'ın fotoğrafını paylaşılıp, "İyi geceler büyük Fenerbahçe taraftarı!" denildi. Bu mesaj ise ortaya atılan iddialara bir tepki olarak yorumlandı.