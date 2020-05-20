Mert Hakan Yandaş, Galatasaray benim hayalim diyerek Fenerbahçe'yi reddetti

Sivasspor'un yıldız ismi Mert Hakan, Fenerbahçe ile birlikte Atalanta, Lecce, Werder Bremen ve Hoffenheim'den teklifler aldı ancak Cim-Bom'a söz verdiğini belirtip, "Bundan asla dönmem. Bu kararımdan da vazgeçmem" diye konuşarak diğer önerileri elinin tersiyle itti. Sivasspor formasıyla bu sezon müthiş bir çıkış gösteren başarılı oyuncu, yapılan anlaşmanın henüz resmiyet kazanmadığına da dikkat çekti.

"GALATASARAY BENİM HAYALİM"

İki taraf arasında iyi niyet göstergesi olarak bir protokol hazırlandığını ancak cezai bir hükmün bulunmadığını hatırlatan Mert Hakan, "Paranın değil hayallerimin peşinden gitmek istiyorum. Galatasaray benim hayalim. Bu yüzden kararımı çoktan verdim" dedi.

4 YILLIK ANLAŞMA

Galatasaray, 4 senelik anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş'a imza parası olarak sadece 200 bin euro karşılığı Türk Lirası verecek. Bu arada oyuncuya ödenecek ücretin de beklentilerin çok altında olduğu belirtildi.

YILLIK 1 MİLYON EURO

Daha önce senelik 2 milyon euroya anlaştığı iddia edilen futbolcuya yıllık 1 milyon euro ödeneceği iddia edildi. Bu sezon 25 lig maçına çıkan Mert Hakan, 6 gol attı, üç asist yaptı.

MERT HAKAN'IN PERFORMANSI

Bu sezon 25'i Süper Lig, 5'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 30 karşılaşmada görev yapan Mert Hakan Yandaş, toplamda 10 gol atarken, 4 de asist yaptı.

(Milliyet)