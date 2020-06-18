Merkür retrosu ne zaman başlayacak? Retro ne zaman bitecek? Astrolojide Retro ne demek? Merkür retrosu nedir? Merkür retrosunda neler olacak?

18 Haziran Perşembe günü yaşanacak olan Merkür retrosu konusunda vatandaşlar birçok konuyu merak etti. Peki, Merkür retrosu ne zaman başlayacak? Merkür retrosu neleri etkileyecek? Nelere dikkat etmeliyiz? Neler yapmalıyız? Retro ne zaman bitecek?

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merkuür Retrosu, 18 Haziran Perşembe günü başlayacak.

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Merkuür Retrosu, 13 Temmuz da bitecek.

MERKÜR RETROSU HANGİ BURÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Merkuür Retrosu, Yengeç Burcu'nda gerçekleşecektir.

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür her yıl üç kez retro dönemine girer. Merkür bu dönemde güç kaybetmeye başlar ve bu nedenle yeni girişimler bu dönemde başarılı olamaz. Merkür retrograd döneminde herhangi bir yeni bölgeye girmemeniz ve kalmamanız tavsiye edilir. Aslında Merkür her zaman aynı yönde ve aşağı yukarı aynı hızda Güneş'in etrafında dönmeye devam eder. Merkür'ün Retro dönemlerini bilmek, girişimlerinizi yoldan çıkmamaları için önceden planlamanıza yardımcı olabilir.

ASTROLOJİDE RETRO NE DEMEK?

Astrolojide retro ne demek sorusuna, gezegenlerin geri gitmesi diyebiliriz. Aslında bizler dünyadan baktığımız zaman, gezegenler dünyadan daha yavaş dönmeye başlarlar. Bu sırada dünyadan izlediğimiz zamanda, yani dünya referans alındığında sanki geri gidiyorlarmış gibi gelir.

MERKÜR RETROSUNDA NELER OLACAK?

Merkür retrosu; iletişim ile ilgili olduğu için telefon, internet, televizyon gibi iletişim araçlarında da teknik sorunlar olabilir. Merkür retrosu dönemlerinde yeni başlangıçlar da yapılmamalıdır. Yeni yatırımlara girişmek, önemli bir karara imza atmak, mal satmak gayrimenkul almak, gibi işlemlerinizi retro zamanı geçtikten sonraya ertelenmesi önerilir. Bu dönem yarım kalan işlerinizi toparlamak için en uygun zamandır.