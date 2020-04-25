Merkezi İstihbarat fragmanı! Merkezi İstihbarat filmi oyuncuları ve konusu

Dwayne Johnson ve Kevin Hart'ın başrollerde bulunduğu ABD yapımı filmin orjinal dı Central Intelligence şekindedir. CIA ajanı olan Bob, bir casusluk işi için muhasebeci olan eski dostu Calvin'e başvurur ve olaylar bundan sonra başlar. Merkezi İstihbarat filmi detayları haberimizde.

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MERKEZİ İSTİHBARAT OYUNCULARI

İki eski arkadaşı bir casus buluşturur. Yılların ardından suç şebekesini bulmak için iki koldan mücadele veren iki arkadaş Bob ve Calvin, çalışmalrı sonuç verecek mi? Merkezi İstihbarat filmi oyuncuları arasında; Dwayne Johnson, Kevin Hart, Aaron Paul, Amy Ryan, Danielle Nicolet, Jason Bateman, Timothy John Smith, Melissa McCarthy ve Ryan Hansen yer alıyor.

MERKEZİ İSTİHBARAT KONUSU

Eski bir dostuyla uzun bir aradan sonra Facebook aracılığıyla yeniden bir araya gelen bir muhasebecinin kendisini uluslarası casusluk dünyasının tam göbeğinde bulmasını konu ediniyor.

Lise yıllarında fazla kiloları nedeniyle sürekli dalga geçilen bir öğrenci olan Bob, bütün okulun önünde utanç dolu bir an yaşadığında sadece okulun en popüler öğrencisi Calvin ona yardımcı olur. Aradan 20 yıl geçtiğinde ikili bir kez daha buluşur. Bob fazla kilolarını vermiş ve bir CIA ajanı olmuştur. Calvin ise muhasebecilik yapmaktadır.

ABD Casus Uydu Programı'nın şifresi bir suçlu tarafından çalınmıştır ve Bob, dünyada güvendiği tek arkadaşı olan Calvin'in muhasebecilik bilgisinden yararlanmak ister. Calvin ilk başta bu işe karışmak istemese de Bob'ın zorlamasıyla kendini uluslararası çapta bir casusluk şebekesiyle tehlikeli bir mücadelenin göbeğinde bulacaktır.