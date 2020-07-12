Merih Demiral, 7 ay aradan sonra yeşil sahalara geri döndü

Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral'den sevindirici haber geldi. 22 yaşındaki oyuncu, 7 aylık aranın ardından ilk kez siyah beyazlılarla birlikte antrenmana çıktı.

AMELİYAT OLMUŞTU

12 Ocak'ta Roma'ya karşı oynanan maçta diz sakatlığı yaşayan Merih Demiral, bu olayın ardından ameliyat olmuştu. Demiral'ın sabırlı süren çalışmaları ve rehabilitasyon sürecine sıkı bir şekilde uyması sonrası takımla birlikte antrenman yapmaya başladı. Merih'in takım antrenmanındaki performansı da yakından takip edilmeye başlandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİNDE OLMASI BEKLENİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi listesine de tekrar alınan Merih Demiral'ın, Sassuolo ile deplasmanda oynanacak maçın kadrosunda olması bekleniyor.

Sezon başında Sassuolo'dan Juventus'a 18 milyon euro karşılığında transfer olan Merih Demiral, bu sezon 7 maça çıktı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.