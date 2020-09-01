Mercimek çorbası tarifi: Mercimek çorbası nasıl yapılır? Yeşil ve kırmızı mercimek çorbası, lokanta usulü mercimek çorbası

Lokantalarda en çok tercih edilen çorbaların başında mercimek çorbası gelmektedir. Mercimek çorbası kıvamında yapıldığında çok lezzetli oluyor. Peki mercimek çorbası nasıl yapılır, yeşil, kırmızı mercimek çorbası tarifi, lokanta usulü mercimek yapılışı nedir?

MERCİMEK ÇORBASI NEDİR?

Mercimek çorbası; ana malzemesi kırmızı, yeşil ya da sarı mercimekten oluşan, un, tuz, et suyu, soğan, kırmızı biber, karabiber ve tereyağı ile karıştırılarak hazırlanan bir çorbadır. Ülkemizde mercimek çorbası yapmak için soğanın yanı sıra patates, kereviz veya havuç da kullanılmaktadır.

MERCİMEK ÇORBASI HANGİ BÖLGEYE AİTTİR?

Mercimek çorbası Orta Doğu bölgesine ait bir çorba türüdür. Mercimek çorbası en çok Filistin, Irak, İsrail, Mısır, Türkiye ve Ürdün yörelerine aittir.

Şimdi mercimek çorbası için gereken malzemelere ve yapılışına geçelim.

MERCİMEK ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

7 bardak su

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tuz

5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 yemek kaşığı domates salçası

Çorbanın üstü için:

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR / MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

- Öncelikle havuçları ve patatesleri küçük küçük doğruyoruz.

- Ardından önceden hazırda bulundurduğumuz geniş bir tencereye sırası ile sıvıyağ, soğan, patates ve havuçları katıyoruz. Sonrasında ocağın altını açarak orta ateşte hepsini kavuruyoruz.

- Akabinde tencereye salçaları ekliyoruz. Sonra yıkayıp süzmüş olduğumuz mercimekleri de tencereye ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz.

- Tenceremize suyu ve tuzu da ekledikten sonra altını kısık ateşe getiriyoruz ve beklemeye bırakıyoruz.

- Çorbayı kaynattıktan sonra ayrı bir kapta hazırladığımız zeytinyağı ve kırmızı biberden oluşan sosu çorbaya katıyoruz.

- Sonrasında çorbayı blenderdan geçiriyoruz. Yani iyice blender (karıştırıcı) ile çorbanın içinde katı parçacık kalmaya kadar bir güzel çırpıyoruz.

- Böylelikle mercimek çorbamız hazır olmuş oluyor. Üstelik bu şekilde yaparsanız lokanta usulü bir mercimek çorbası hazırlamış olursunuz. Hazırladıktan sonra lokanta usulü çorba yaptığınızı göreceksiniz.

- Afiyet bal şeker olsun...

MERCİMEK ÇORBASI KAÇ KALORİDİR?

Mercimek çorbasının kalori miktarı da çok merak ediliyor. Çünkü özel diyet yapanlar kalori değerine göre yemek yiyorlar.

Mercimek çorbasının;

100 gramı 45 kcal kalori değerindededir.

300 gramı ise 135 kcal kalori değerindedir. (300 gramlık mercimek çorbası 1 porsiyon çorba olarak geçmektedir.)

SÜZME MERCİMEK ÇORBASI YAPILIŞI / SÜZME MERCİMEK TARİFİ

Mercimek çorbasının en lezzetlisi kuşkusuz süzme olanıdır. Peki süzme mercimek nasıl yapılır hemen gerekli malzemelerini ve ardından tarifini paylaşalım.

SÜZME MERCİMEK ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1,5 su bardağı kırmızı mercimek

1/2 yarım yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı su

1 adet orta boy soğan

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy havuç

1 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı karabiber

SÜZME MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

- Öncelikle patatesin, havucun ve soğanın kabuklarını soyuyoruz. Tüm sebzeleri orta kalınlıkta ve büyüklükte doğruyoruz.

- Ardından mercimekleri bol suda yıkıyoruz.

- Sonrasında bir tencerenin içine tereyağı ve sıvı yağı atıyoruz. Sonra bunları eritiyoruz.

- Tenceredeki yağın içine soğanları ilave ediyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. Akabinde içerisine havuç ve patatesleri de ekleyerek kavurmaya devam ediyoruz.

- Sonrasında bunların üzerine mercimekleri, tavuk suyu ve normal suyu ekleyerek kaynatmaya başlıyoruz.

- Sebzeler iyice yumuşadıktan sonra ve mercimekler piştiğinde blenderdan geçiriyoruz. Sonra tekrar ocağa alıyoruz.

- Bu sırada farklı bir yerde tereyağı ve un kavuruyoruz. Sonrasında mercimek çorbasından yarım kepçe kadarını içine aktarıyoruz ve karışımı çorbaya ilave ediyoruz.

- Elde ettiğimiz karışımı yavaş yavaş çorbanın içine döküyoruz ve karıştırıyoruz. Yaklaşık 2-3 dakika bu şekilde pişiriyoruz ve en sonunda çorbamızı süzgeçten geçiriyoruz.

- İşlem bu kadar. Süzme mercimek çorbamızı böylelikle hazırlamış oluruz.

Afiyet olsun...

SÜZME MERCİMEK ÇORBASI İÇİN PÜF NOKTASI NEDİR?

Süzme mercimek çorbası için bazı usta aşçılar ve şefler püf noktaları paylaşmıştır. Örneğin Mehmet Şef'e göre süzme mercimeğin püf noktası şu şekilde;

"Öncelikle mercimeği yıkayın. Yıkadıktan sonra iyice süzün. Bunları tencerede 6-7 dakika beyazlaşıncaya kadar kavurun. Kaynak suyu attığınızda 7-8 en fazla 10 dakika içerisinde dağılmış hemen efsane bir süzme mercimek çorbasının ana ürününü elde edebilirsiniz."

YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI YAPILIŞI

Mercimek çorbası çeşitlerinden birisi olan yeşil mercimek şifa açısından en faydalı mercimektir. Adeta şifa deposudur diyebiliriz. Yapılışına ve malzemelere aşağıdan bakabilirsiniz.

YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek

5 su bardağı sıcak tavuk suyu

1 çay kaşığı tuz

1/2 yarım çay kaşığı karabiber

1/2 yarım su bardağı erişte

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı un

1 adet orta boy kuru soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

Yeşil mercimek servisi için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane

1/2 yarım tatlı kaşığı pul biber

YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

- Yeşil mercimeği üstünü geçecek kadar su katıp haşlıyoruz. Ardından kuru soğanı ve sarımsağı ince ince kıyıyoruz.

- Ayrı bir tencerede tereyağını kızdırıyoruz. Sonrasında kıydığımız soğan ve sarımsağı renk alana kadar orta ateşte kavuruyoruz.

- Sonrasında üzerine domates ve biber salçalarını katarak hepsini karıştırıyoruz. Sonrasında un ekliyoruz ve renk alana kadar kavurma işlemine devam ediyoruz.

- Karabiber ve tuz ekliyoruz. Sıcak tavuk suyunu azar azar katıyoruz. Unun topak haline gelmesi için çırpma teli ile bunu hızlıca karıştırıyoruz.

- Erişteyi içerisine ekledikten sonra çorbayı güzelce kaynatıyoruz. Haşlanan yeşil mercimekleri, haşlanan suyu süzdükten sonra çorba tenceresinin içerisine ekliyoruz.

- Sonrasında erişte ve haşlanmış olan yeşil mercimeklerle birlikte çorbayı ortalama 10 dakika daha kaynatıyoruz.

- Çorbanın hazırlanması büyük oranla bitmiş durumdadır. Geriye çorbanın servisi kalıyor. Servis için öncelikle tereyağını küçük bir sos tenceresinde kızartıyoruz. Sonrasında nane ve pul biberi ekledikten sonra ocaktan alıyoruz.

- Akabinde kızartılan tereyağını çorbaya ekliyoruz ve böylelikle mercimek çorbamız hazır hale geliyor. Artık gönül rahatlığıyla servis yapabilirsiniz.

- Afiyet olsun...

KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASI YAPILIŞI

En çok sevilen mercimek çorbası çeşitlerinden birisi kırmızı mercimek çorbasıdır. Kırmızı mercimek için gereken malzemeler ve yapılışının anlatımı aşağıdaki gibidir.

KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 kâse kırmızı mercimek

1 orta boy soğan

3 yeek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

6 su bardağı su

1/2 çay kaşığı karabiber

KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR / KIRMIZI MERCİMEK TARİFİ

- İlk olarak mercimeği güzel şekilde ayıklıyoruz ve sonrasında bol suyla yıkıyoruz. Ardından tencereyi ateşe verip sıvı yağ katıyoruz. Yemeklik doğranan soğanları ilave ediyoruz. Sonra salça ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz.

- Hemen akabinde ise mercimeği eklememiz gerekiyor. Sonrasında mercimeği ekliyoruz ve 2 dakika güzelce kavuruyoruz. Ardından sırasıyla tuz, karabiber ve pul biber ekliyoruz. Üstüne sıcak su katarak orta ateşte pişiriyoruz.

- Piştikten sonra blenderdan geçiriyoruz ve böylelikle kırmızı mercimek çorbamız hazırlanmış oluyor.

- Afiyet olsun...

UNSUZ MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

- Unsuz mercimek için öncelikle mercimekleri güzellikle yıkıyoruz ve süzülmesi için kenarda bekletiyoruz.

- Sonrasında patates, havuç ve soğanı soyuyoruz ve iri şekilde doğruyoruz. Ardından zentinyağını tencereye ekliyoruz.

- Sonrasında soğan ve sarımsak ilave edip kavuruyoruz. Sonra bunların üstüne havuç ve patates katıp hepsini bir müddet kavuruyoruz.

- Sonrasında mercimekleri de tencereye katıyoruz. Su ve baharatları da ekleyip pişirmeye bırakıyoruz.

- Sonrasında sebzeler yumuşayınca blenderdan geçirip bir süre daha kaynatıyoruz.

- Bu şekilde unsuz mercimek çorbamız hazır hale geliyor.

- Afiyet olsun...

UNSUZ MERCİMEK ÇORBASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER NELERDİR?

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

4-5 su bardağı sıcak su

1,5 yarım su bardağı kırmızı mercimek

1 adet havuç

1 adet patates

Kimyon

Nane

Pul biber

Karabiber

Tuz