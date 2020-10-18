Menajerimi Ara dizisi bitti mi yoksa gün mü değiştirdi? Hangi gün yayınlanacak? Pazar günü mü? Neden pazar gününe alındı?

Farklı konusuyla ilgi odağı olan Menajerimi Ara dizisi yayın gününü değiştirdi. Peki neden gün değiştirdi? Hangi gün ekranlara gelecek? Hangi kanalda yayınlanacak? Menajerimi Ara dizisi bitti mi?

MENAJERİMİ ARA DİZİSİ BİTTİ Mİ? GÜN MÜ DEĞİŞTİRDİ?

Hayır Menajerimi Ara dizisi bitmedi, yani dizi final yapmamıştır. Dizinin günü değişmiştir. İzleyiciler dizinin salı günü ekranlara gelmemesinden sonra dizi bitti mi diye merak ediyor. Fakat dizi bitmedi sadece gün değiştirdi. Dizinin yeni günü ise Pazar günüdür. Yani bundan sonra Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümleri Pazar günleri Star TV'de saat 20:00 'da ekranlara gelecek.

MENAJERİMİ ARA DİZİSİ HANGİ GÜNE ALINDI?

Menajerimi Ara dizisi Pazar gününe alındı.

MENAJERİMİ ARA DİZİSİ NEDEN GÜN DEĞİŞTİRDİ?

Dizi normalde Salı günleri yayınlanıyordu. Fakat dizinin, salı günü birçok dizinin ekrana gelmesiyle reytinglerinde düşüş yaşadığı için gün değiştirme kararı aldığı söyleniyor. Haliyle yeni gün olarak pazar günü seçildi. Büyük olasılıkla reytinglerden dolayı gün değiştirmiştir diyebiliriz.