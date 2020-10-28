Genelde hüzün veren ve hüzün kelimeleri ile bağdaşan melankolik kelimeleri pek çeşitli manalara gelir. Oldukça sık duyduğumuz bu kelime, melankolik ne demek? Melankolik nedir? Melankolik ruh hali nedir?

MELANKOLİK NE DEMEK?

Hüzün veren, hüzün belirtisi olan ve kara sevdaya tutulmuş olarak iki farklı şekilde ifade edilir. Melankolik ne demek sorusu ise daha kapsamlı cevap gerektiren bir sorudur.

MELANKOLİK TDK'YA GÖRE ANLAMI NEDİR?

1. sıfat Kara sevdaya tutulmuş, kara sevdalı:

"Tanzimat devrinin en lirik ve en melankolik simasını kaybettik." - Orhan Seyfi Orhon

2. sıfat, mecaz Hüzün veren, hüzün belirtisi olan:

"Bu memleket musiki gibi hem melankolik hem şakrak bir memlekettir." - Sait Faik Abasıyanık

MELANKONİN ÇEŞİTLERİ

Hafif Şekiller: Kuruntularla ortaya çıkar. Durgunluk, halsizlik, takatsizlik, ağrılar gibi şikâyetleri vardır.

Subakut Melankoli: Neşesizlik, durgunluk, zayıflık, yorgunluk gibi belirtilerle ortaya çıkar.

Nevrastenik Şekil: Dikkat ve hafıza kaybı, çabuk yorulma, çarpıntı, baş ağrısı en belirgin özellikleridir.

Ajitasyonlu Şekil: Aşırı hareketlilik ve ankisiyete olur.

Halüsinasyonlu Melankoli: Hayaller görme gibi durumlar yaşanır.

Stuporlu Şekil: Komadaymış gibi sürekli, yatma hali olur.

Hezeyanlı Melankoli: Paranoya, aşağılık kompleksi, kendini suçlama belirtileri vardır.

Kronik Melankoli: Uzun süre devam eden, tekrar eden melankoli türüdür.