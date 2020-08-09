Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde yol kenarında 7 erkek cansız bedeninin bulunduğu bildirildi. Vücutlarında çok sayıda kurşun izi olan cansız bedenlerin olay yerinde öldürüldüğü aktarıldı.

09.08.2020 16:51 | Son Güncelleme: 09.08.2020 17:44

Meksikalı yetkililer, Guanajuato'nun Michoacan eyaleti sınırında yol kenarında vücutlarında çok sayıda kurşun izi olan 7 erkek cansız bedeninin bulunduğunu belirtti. Olay yerinde çok sayıda boş mermi kovanı ve çeşitli silahlar olduğu bilgisini paylaşan yetkililer, söz konusu 7 kişinin orada öldürülmüş olabileceğini aktardı.

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OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Jalisco New Generation karteli üyesi olduğu düşünülen ve üstlerinde askeri kıyafetler ve silahlar bulunan bir grup hafta sonu sosyal medyada yayınladıkları bir videoda "Santa Rosa de Lima" isimli kartelin üyelerini tehdit etmişti.

2017'den bu yana Guanajuato genelindeki yetki alanını artırmak isteyen söz konusu iki kartelin çatışmalarında 9 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.