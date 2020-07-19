Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti

Meksika'da parkta yürüyüş yapan 3 kadının karşısına ayı çıktı. Kadınlar kaçmak yerine ayı ile selfie çekti.

Meksika'nın Nuevo Len eyaletinde bulunan Chipinque Ekolojik Parkında yürüyüş yapan 3 kadının karşısına ayı çıktı. Kadınlar ayıdan kaçmak yerine oldukları yerde durarak, ayı ile selfie çekti. Selfienin ardından ayı kadınların yanından uzaklaştı. Çevredeki kişiler tarafından telefon kamerası ile kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

KENDİLERİNİ DAHA GÜVENDE HİSSEDİYORLAR

Olayın ardından açıklama yapan uzmanlar, ayıların kurak mevsimlerde parkın içinde bulunan Chipinque Tepesi'nden inerek, San Pedro Garza Garca bölgesinde yiyecek ve su aradıklarını aktardı. Uzmanlar, koronavirüs salgını nedeni ile bölgede uzun süredir insan bulunmaması nedeni ile ayıların kendilerini daha güvende hissettiklerine dikkat çekti.

"AYI İLE SELFİE ÇEKMEKTEN KAÇININ"

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Nuevo Len Sivil Koruması tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ayı ile karşılaşma durumunda kendinizi tutun ve kaçmayın. Asla bir bebek ayı ile annesinin arasına girmeyin. Yakınına gitmeyin asla beslemeyin. Uzakta kalın ve durumu izleyin. Fotoğraf ya da selfie çekmekten kaçının" denildi.