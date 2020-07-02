Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan Söyleyemezsiniz diye uyardı

AK Partili Mehmet Metiner, CNN Türk'te katıldığı programda büyük bir gafa imza attı. Erdoğan'la ilgili atılan bir tweeti canlı yayında okumak isteyen Metiner, Ahmet Hakan tarafından uyarıldı. Bunun üzerine Metiner, "Ama başka türlü anlaşılmıyor" dedi.

Kadınlara ve siyasilerin eşlerine yönelik sosyal medyada yer alan çirkin paylaşımların konuşulduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Mehmet Metiner büyük bir gafta bulundu.

METİNER'DEN ERDOĞAN GAFI

Açıklamasında "Başak Demirtaş'a da yapılan hakarete bakanlarımız da yöneticilerimiz de bizler de sert bir biçimde tepki verdik. Hakaretin kimden geldiğine bakılmaz. Ama sayın Erdoğan'a da hakaretler ediliyor" diyen Metiner, Erdoğan'la ilgili atılan bir tweeti okurken büyük bir gafa imza attı.

AHMET HAKAN: BUNU CANLI YAYINDA SÖYLEYEMEZSİNİZ

Metiner, tweeti okumak istedi ancak yayının sesi kısıldı. Ahmet Hakan ise "Bunu canlı yayında söyleyemezsiniz" diyerek Metiner'i uyardı. Metiner ise "Ama başka türlü anlaşılmıyor" diyerek kendisini savundu. Bunun üzerine Hakan, "Burası Twitter değil. Biz RTÜK'e tabiiyiz. Ceza yeriz" dedi.