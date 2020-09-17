Meftun kelimesi nedir? Meftun kelimesi niçin kullanılır? Meftun TDK anlamı nedir? Meftun olmak ne demektir?

Günlük hayatta sık sık karşımıza çıkan bu kelimenin anlamı merak ediliyor. Meftun kelimesini TDK nasıl açıklıyor? Meftun kelimesinin günlük hayatta kullanımı aşağıdaki gibidir;

MEFTUN NE DEMEKTİR?

Meftun kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan bu kelime gönül vermiş, tutkun, işini aşkla yapan insanlar için kullanılmıştır.

MEFTUN TDK ANLAMI NEDİR?

Meftun kelimesi TDK'ya göre tutkun, gönül vermiş, vurgun anlamlarında kullanılır. TDK örneği ise aşağıdaki gibidir;

'Şehriban'a hayran, meftun, mecnunca bağlı idim.' Refik Halit Karay

MEFTUN KELİMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Bir şeye tutkuyla bağlı, aşırı sevgi barındıran, aşk kavramlarıyla açıklanabilir. Meftun olmak bir kişiye karşı sadık olmak, yoğun hissedilen bir sevgi ya da tutkulu bir aşk olarak açıklanabilir. İnsanların bir olay veya durum karşısında hissettiği koşulsuz sevgidir.

Genel olarak edebiyatta karşımıza çıkar. Edebi metinlerde veya şiirlerde sıkça rastlarız.