Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak

Formula 1 araç üreticilerinden McLaren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şirket genelinde 1200 kişinin işten çıkarılmasının planlandığını açıkladı.

McLaren'den yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Formula 1 gelirlerinde düşüş yaşanacağı belirtildi.

Bu kapsamda, 80'i McLaren'in yarış takımından olmak üzere şirket bünyesinde toplam 1200 kişinin işten çıkarılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

McLaren daha önce sürücüleri Lando Norris ve Carlos Sainz'ın maaşlarında kesinti yapmış, bazı çalışanlara da ücretsiz izin vermişti.

RENAULT VE VOLKSWAGEN'DE BU SÜREÇTEN OLUMSUZ ETKİLENDİ

Öte yandan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Renault ve Volkswagen gibi otomotiv devlerini de olumsuz etkiledi.

Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, Renault'nun salgın nedeniyle ciddi finansal sorunlar yaşadığını ve tamamen kapanabileceğini belirtmişti. Alman otomobil üreticisi Volkswagen ise koronavirüs krizinin şirkette haftalık 2 milyar euroya mal olduğunu açıklamıştı.